Démographie : la Corée du Sud se classerait au 59e rang mondial en 2072

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait reculer au 59e rang dans le classement des pays par population en 2072.Selon les données publiées ce matin par l'Institut national des statistiques (Kostat), le pays du Matin clair devrait compter 36 millions d’habitants d'ici un demi-siècle, contre 52 millions aujourd’hui. Le taux de croissance de la population sud-coréenne devrait, lui aussi, continuer à baisser. Il s’élève à 0,07 % cette année, mais devrait tomber à -0,82 % en 2050 et à -1,31 % en 2072.D'ailleurs, le vieillissement de la population fera augmenter la part des personnes âgées du pays. La proportion des 65 ans et plus est actuellement de 19,2 %, et ce chiffre devrait bondir à 47,7 % en 2072. Selon ce scénario, la Corée du Sud se situerait à la troisième place en la matière derrière Hong Kong et Porto Rico d’ici cinq décennies.La part de la population en âge de travailler a déjà chuté à un niveau record de 73,4 % en 2012 en Corée du Sud. Ce chiffre devrait toutefois se rétrécir encore à 70,2 % en 2024, à 51,9 % en 2050 et à 45,8 % en 2072.En outre, le ratio de dépendance démographique, à savoir le nombre de personnes à charge pour 100 personnes en âge de travailler, augmente rapidement. Il devrait passer de 42,5 personnes cette année à 118,5 en 2072, plaçant la Corée du Sud au troisième rang mondial.L'âge médian sud-coréen devrait, quant à lui, passer de 46,1 ans cette année à 63,4 ans en 2072. A titre comparatif, celui de la population mondiale devrait croître à 39,2 ans d'ici 50 ans, contre 30,6 ans à présent.