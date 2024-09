Drame d’Itaewon : lancement aujourd’hui de la commission d’enquête spéciale

Photo : YONHAP News

La commission d’enquête spéciale, chargée de déterminer les causes du drame d’Itaewon, a tenu ce matin sa première réunion. Cela fait quatre mois que la loi spéciale pour l'investigation sur la bousculade survenue le 29 octobre 2022 dans le quartier d’Itaewon à Séoul avait été adoptée en mai dernier. Pour rappel, 159 personnes sont décédées et 133 ont été blessées lors de cette tragédie.Lors du rassemblement, Song Ki-chun, professeur de la faculté de droit à l’université nationale de Jeonbuk, a été élu président de la commission. Il a déclaré qu’il accomplirait ses devoirs d’autant que le lancement de cet organe avait été retardé. Ce dernier prévoit d’enquêter sur les causes de cette tragédie, juger la pertinence des dispositifs mis en place par des organismes gouvernementaux et examiner les moyens de soutien.Dans ce cadre, les victimes de l’accident et leurs familles pourront déposer des demandes d’enquête du 2 octobre jusqu’en juin prochain. Tous ceux qui ont subi des dommages physiques, mentaux et économiques, dont les proches des victimes, les citoyens qui ont participé aux activités de secours, feront l’objet de l’enquête.