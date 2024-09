Exportations : baisse annuelle de 1,1 % du 1er au 20 septembre

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont diminué de 1,1 % entre le 1er et le 20 septembre, par rapport à la même période de l’an dernier.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), les expéditions du pays du Matin clair se sont élevées à 35,6 milliards de dollars, soit un recul de 390 millions de dollars sur un an. Et, ce, en raison de la baisse du nombre de jours ouvrés durant les congés de Chuseok. Pourtant, le montant des exportations journalières, calculé en prenant en compte le nombre de jours ouvrés, a augmenté de 18 % pour atteindre 2,74 milliards de dollars.Par produit, les ventes de semi-conducteurs et de périphériques d’ordinateur ont progressé respectivement de 26,52 et de 75,6 %. Celles de véhicules et de produits pétroliers ont toutefois chuté de 8,8 et de 5 %.Par pays, les exportations vers la Chine, le Vietnam et Taïwan ont progressé de 2,7, de 1,2 et de 79,8 %. Les trois principaux destinataires des produits « made in Korea », à savoir la Chine, les Etats-Unis, et l’Union européenne, représentaient 49 % du total des exportations du pays du Matin clair.Par ailleurs, les importations sud-coréennes ont baissé de 4,5 % pour les vingt premiers jours de septembre, pour s’établir à 34,8 milliards de dollars. Pendant cette période, la Corée du Sud a affiché un excédent commercial de 800 millions de dollars.