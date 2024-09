Photo : YONHAP News

Quand pourra-t-on admirer les belles feuilles d’automne en Corée du Sud ? Bien que la température a fortement baissé depuis l’équinoxe, dimanche, il faudra encore patienter un petit peu.D’après la carte de prévisions de couleurs automnales publiée hier par le KFS ou le Service sud-coréen des Forêts, les plus belles colorations pour les chênes, tout d’abord, sont prévues pour le 28 octobre. Le lendemain, ce sera au tour des érables. Quant au 31 du même mois, les arbres aux quarante écus, ou ginkgo, seront les plus flamboyants.C’est environ cinq jours plus tard que les deux dernières années. Ce retard est dû à la hausse de la température cet été. En effet, il a fait en moyenne 1,3 degré de plus par rapport à la moyenne entre 2009 et 2023.