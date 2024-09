Photo : YONHAP News

541 500, c’est le nombre de personnes qui se sont rendues dans un ancien palais ou une tombe royale durant les vacances de Chuseok qui ont duré du 14 au 18 septembre derniers. C’est ce qu’a fait savoir, aujourd’hui, le KHS ou le Service sud-coréen de l’Héritage. Parmi les sites les plus convoités, c’est le palais Gyeonbok à Séoul qui vient en tête, avec quelque 300 000 visiteurs. Il est suivi des palais Deoksu et Changdeok, également situés dans la capitale.A noter que 541 500, c’est 51,8 % de moins comparé à la fête de la pleine lune et des moissons 2023. L’année dernière, plus de 1 250 000 individus s’étaient rendus sur ces lieux. Selon les analyses du KHS, cette baisse est en grande partie due à la forte chaleur durant les festivités.