Nouvelle rencontre entre les ministres sud-coréen, américain et japonais des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise se sont retrouvés hier à New York, où se tient l’Assemblée générale des Nations unies. La coopération entre leurs pays a été au cœur de leur conversation.Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a pris la parole en premier. Il a dit que le partenariat entre les trois nations est absolument nécessaire pour leur avenir, indépendamment de l’éventuelle alternance politique dans son pays et au Japon.Puis, le ministre sud-coréen, Cho Tae-yul, s’est réjoui du fait que les trois Etats siègent ensemble au Conseil de sécurité de l’Onu, et ce pour la première fois en 27 ans. Avant d’ajouter que sa rencontre avec ses homologues américain et nippone montre leur détermination commune à coopérer étroitement et à faire face avec fermeté à toute provocation de Pyongyang.Enfin, la Japonaise, Yoko Kamikawa, a pour sa part affirmé que l’ordre international libre et ouvert est confronté à de sérieux défis. Elle a d’emblée insisté sur la nécessité de relancer la collaboration dans un vaste domaine, y compris la question nord-coréenne.