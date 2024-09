Météo : importante amplitude thermique diurne

Photo : YONHAP News

Se couvrir pour ne pas avoir froid sur le chemin du travail, puis ôter quelques vêtements pour ne pas avoir trop chaud pendant la journée. Voici le casse-tête que vivront un grand nombre d’habitants du pays du Matin clair. En effet, l’amplitude thermique de ce mardi sera plus importante qu’hier. Plus de dix degrés d’écart entre la minimale et la maximale du jour devraient être observés.A une moyenne de 15°C ce matin, avec des valeurs de 10°C recensées, notamment dans la province de Gangwon, le mercure grimpera ensuite à plus de 25°C : 26°C à Daegu, 27°C à Séoul, à Daejeon et à Busan, 28°C à Gwangju ou encore 29°C sur l’île méridionale de Jeju. Seule Gangneung, située dans le Gangwon, sera sous ce seuil avec 24°C.Météo-Corée alerte donc, aujourd’hui encore, à se méfier de ces grands écarts de températures et à se couvrir en conséquence pour ne pas tomber malade.Par ailleurs, le temps sera ensoleillé principalement dans la région métropolitaine ainsi que dans le Gangwon. Il sera plus nuageux sur le reste du territoire et quelques gouttes pourraient tomber dans les provinces de Gyeongsang du Sud et du Nord ainsi qu’à Jeju.