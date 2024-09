Seize Russes interdits d’entrée en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L’Office sud-coréen de l’immigration a refusé l’entrée de son territoire à 16 Russes. C’est ce qu’a annoncé hier l’ambassade de Russie à Séoul.Cette dernière a précisé sur ses réseaux sociaux que ses ressortissants étaient arrivés au port de Donghae, après avoir quitté Vladivostok samedi dernier en bateau, et qu’ils se trouvaient à bord actuellement.Selon les médias russes, le gouvernement de Séoul n’a pas autorisé leur débarquement et leur distribue des repas en attendant un navire pouvant les ramener chez eux. Il aurait refusé de les accueillir, jugeant que l’objet de leur visite ne correspond pas à celui préalablement déclaré.L’ambassade a annoncé que son conseiller consulaire allait se rendre sur place pour rencontrer ses compatriotes et des responsables de l’immigration. Un de ses diplomates a déclaré dimanche à l’agence russe TASS qu’il allait demander immédiatement des explications à l’exécutif sud-coréen sur les raisons de sa décision.