Qualifications pour la Coupe d’Asie U-20 de l’AFC 2025 : la Corée du Sud démarre bien la campagne

Photo : YONHAP News

La sélection masculine de football des moins de 20 ans a bien démarré sa campagne de qualification pour la Coupe d’Asie U-20 de la Confédération asiatique de football (AFC) 2025. Elle a étrillé cette nuit les jeunes du Koweït, 3 à 0, au stade Abdullah al-Khalifa, situé dans ce pays du Golfe persique.Les hommes de Lee Chang-won ont fait la différence dans le temps additionnel de la première période. Kim Tae-won a ouvert le score (45e+1) puis Kim Ho-jin a rapidement doublé la mise (45e+4). Le troisième but a été inscrit par Jin Jun-seo à la 72e mettant fin aux espoirs de leurs adversaires.La Corée du Sud figure dans le groupe C, en compagnie du Koweït donc, des Emirats arabes unis, du Liban et des Iles Mariannes du Nord. A noter que les premiers de chaque poule – dix au total – sont directement qualifiés pour la Coupe d’Asie U-20 de l’AFC 2025 qui se déroulera en février prochain en Chine. Les cinq meilleurs deuxièmes, tous groupes confondus, obtiendront également leur ticket.