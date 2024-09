Quad : Séoul salue la déclaration commune des dirigeants des quatre pays

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a accueilli favorablement la déclaration commune, publiée, samedi dernier, à l’issue du sommet du Quad, dans le Delaware aux Etats-Unis.Les dirigeants de cette alliance, qui rassemble les USA, l'Inde, l'Australie et le Japon, y ont condamné le développement des armes nucléaires de la Corée du Nord. Ils ont également réaffirmé leur volonté de dénucléariser la péninsule de manière complète.Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a rappelé que les quatre leaders avaient également exprimé leur préoccupation à l’égard de la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou, qui, selon eux, détériore le régime international de non-prolifération.Le diplomate en a profité pour appeler une nouvelle fois le royaume ermite à arrêter sa collaboration militaire avec le Kremlin. Il a alors martelé que celle-ci constituait une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et menaçait gravement la paix et la stabilité dans la péninsule comme dans le monde.Le même officiel a également affirmé que son pays continuerait de suivre de près ce rapprochement, tout en travaillant main dans la main avec ses Etats amis. Sans oublier l’intention de faire face fermement à la coopération militaire illégale, qui représente une menace pour la sécurité nationale. Dans le même temps, il a demandé au régime de Kim Jong-un d’abandonner, sans plus tarder, toutes ses armes atomiques, de façon complète, vérifiable et irréversible.