« Doctrine du 15 août pour la réunification » : le gouvernement organise des réunions d’information pour les diplomates basés à Séoul

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a tenu hier des réunions d’explication sur une nouvelle approche de Séoul pour réunifier la péninsule divisée. Un briefing à l’adresse des ambassadeurs des pays étrangers et des représentants d’organisations internationales, basés à Séoul.Pour rappel, dans son allocution prononcée le 15 août dernier, jour du 79e anniversaire de la fin de la colonisation de la Corée par le Japon, le président Yoon Suk Yeol a fait part de la nouvelle politique en la matière. D’où son appellation « Doctrine du 15 août pour la réunification ».Lors d’un exposé, hier, la vice-ministre de la Réunification, Kim Soo-kyung, l’a détaillée. Selon elle, la nouvelle initiative a été élaborée en maintenant le principe du plan de réunification en trois étapes promu en 1994 par le président d’alors, Kim Young-sam, et en reflétant à la fois la réalité qui a évolué depuis 30 ans. Et l’administration de Yoon veut ainsi faire passer un message concret non seulement au régime de Kim Jong-un, mais aussi aux habitants nord-coréens.La vice-ministre a également indiqué que la doctrine comportait les plans d’action que le Sud peut mettre en œuvre dès maintenant sans attendre la réponse favorable de Pyongyang.Un total de 38 représentants d’ambassades et d’organisations internationales étaient présents à la réunion.Hier, le ministère des Affaires étrangères a lui aussi organisé une séance de même type pour « le club de la paix », association des diplomates des pays qui disposent également de leur ambassade à Pyongyang.