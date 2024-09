Cho, Blinken et Kamikawa promettent de tenir un sommet de leurs dirigeants avant fin 2024

Photo : KBS News

Les ministres sud-coréen, américain et japonais des Affaires étrangères se sont retrouvés hier à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Il s’agit de la première rencontre en sept mois et de la huitième depuis l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk Yeol en mai 2022.Cho Tae-yul, Antony Blinken et Yoko Kamikawa ont alors promis de faire des efforts pour organiser un nouveau sommet de leurs dirigeants avant la fin de l’année. Dans le même temps, ils ont affiché leur volonté de faire en sorte qu’à cette occasion, des mesures concrètes soient annoncées en vue de mettre en place un secrétariat permanent des trois pays.Si le sommet a lieu d’ici la fin de l’année, le Japon y sera représenté par son nouveau Premier ministre devant être élu ce vendredi.C’est la première fois que les plus hauts diplomates des trois nations ont mentionné le secrétariat en question. Sans pour autant détailler le nom du pays qui doit l’accueillir.Les visages de la diplomatie des trois partenaires ont par ailleurs insisté sur la nécessité de poursuivre la coopération tripartite, indépendamment du changement de la situation politique dans chaque pays.Ils ont aussi fait part de leur préoccupation concernant la récente publication des images des installations présumées d’enrichissement d’uranium et des lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux de nouvelle génération de la Corée du Nord. Sans parler de sa coopération militaire illicite avec la Russie.Cho, Blinken et Kamikawa ont en outre réaffirmé que leurs pays continueraient de travailler étroitement pour conduire la communauté internationale à appliquer scrupuleusement les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, ainsi que pour faire face avec fermeté à toute provocation du régime de Kim Jong-un.