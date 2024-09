Victor Cha qualifie de rarissime la diffusion des images des installations d’enrichissement d’uranium de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le titulaire de « Korea Chair » du centre américain d’études stratégiques et internationales (CSIS) a fait le lien entre la récente publication des photos du site d’enrichissement d’uranium de la Corée du Nord et la prochaine présidentielle aux Etats-Unis. Victor Cha en a fait part lorsqu’il était invité hier sur un podcast du think tank, basé à Washington.Selon celui qui est aussi professeur à l’université de Georgetown, le pays communiste a tendance à devenir plus belliqueux pendant la période des élections aux USA, que ce soit celles de mi-mandat ou la présidentielle. Et la diffusion des images des bases d’enrichissement d’uranium est une chose rarissime et audacieuse.Toujours selon le chercheur, beaucoup d’experts évoquent la possibilité que le Nord se livre à une provocation surprise en octobre, afin de procéder à une démonstration de force et d’attirer l’attention.Sur le rapprochement Pyongyang-Moscou, Cha a indiqué que le régime de Kim Jong-un s’était rendu compte qu’il y aurait des équipements militaires à fournir à la Russie, dès que celle-ci a lancé son attaque contre l’Ukraine.