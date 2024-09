Marché du travail : le pouvoir prêt à répondre aux nouvelles attentes des jeunes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, redoublent d’efforts pour aider les jeunes à trouver un emploi. En effet, ils ont annoncé aujourd’hui un train de mesures en ce sens. Il s’agit d’augmenter le budget nécessaire, et d’encourager les PME à embaucher plus de jeunes, entre autres.A propos du crédit, il atteindra près de 2 290 milliards de wons, soit un peu plus de 1,5 milliard d'euros, en 2025, soit une hausse de 16 % par rapport à cette année.De même, quelque 20 milliards de wons, ou 13,5 millions d'euros, seront débloqués pour insérer sur le marché du travail les jeunes NEET, qui ne recherchent pas d’emploi, ni études, ni formation. Le ministère des PME et des Startups, lui, entend sélectionner pas moins de 30 000 petites et moyennes entreprises pouvant attirer les jeunes actifs.Et à partir du mois prochain, ces jeunes salariés des PME pourront ouvrir un nouveau livret d’épargne, qui leur permettra de bénéficier d’un traitement de faveur et d’accumuler, à terme, une belle somme d’argent.