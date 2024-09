Parlement : le Minjoo veut voter ce jeudi nombre de textes relatifs au quotidien des sud-Coréens

Photo : KBS News

L’Assemblée nationale va ouvrir ce jeudi une nouvelle séance plénière.Le Minjoo, la principale force de l’opposition et majorité parlementaire, veut en faire une réunion où le plus grand nombre de projets ou propositions de lois possible pourra être voté. Et ce, en consensus avec le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle. Plus particulièrement ceux visant à améliorer la vie des sud-Coréens. Actuellement, près de 70 textes en ce sens attendent d’être adoptés. Pour cela, les chefs des comités politiques des deux camps rivaux se sont concertés aujourd’hui.Cela dit, les choses ne semblent pas si simples. Car, après-demain, le Minjoo entend également soumettre au nouveau vote les législations sur lesquelles le président de la République avait mis son veto. Elles concernent notamment quatre amendements relatifs à l’audiovisuel et celui dit de l’enveloppe jaune. Ce texte restreint pour l’essentiel l’action en dommages-intérêts du patronat à l'encontre de ses salariés grévistes.