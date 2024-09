IPEF : entrée en vigueur en octobre des deux accords clés

Photo : YONHAP News

Les deux principaux accords du Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEF) vont entrer en vigueur le mois prochain. Ils concernent les économies verte et équitable.L’IPEF est un nouveau partenariat dans cette zone, lancé en mai 2022, à l’initiative des Etats-Unis. Avec pour objectif de contrer leur concurrent chinois et pour établir l’ordre économique et commercial à leur guise. Il comprend pour le moment 13 autres pays participants. Parmi eux la Corée du Sud, le Japon ou encore l’Australie.La nouvelle alliance porte sur un total de quatre accords : le commerce, les chaînes d'approvisionnement, une économie propre et une économie équitable. Or, celui sur les chaînes d'approvisionnement a déjà été mis en vigueur en avril dernier.Le pacte sur l’économie verte appelle les nations membres à renforcer leur coopération dans toutes les étapes de l’industrie de l’énergie, allant de la production de l’énergie au marché du carbone. Ces Etats s’étaient d’ores et déjà engagés à investir 155 milliards de dollars dans les énergies renouvelables, et ce à l’horizon 2030.En ce qui concerne le traité sur l’économie équitable, il vise notamment à lutter contre la corruption.