Séoul prêt à protéger son industrie face à l’interdiction annoncée des technologies chinoises dans les véhicules aux USA

Photo : YONHAP News

Le département américain du Commerce a annoncé hier des règles provisoires, selon lesquelles il veut interdire la vente de véhicules connectés et autonomes aux Etats-Unis, équipés de logiciels et de matériels chinois ou russes. Enjeu : protéger la sécurité nationale.Les restrictions commenceront dès 2027 pour les logiciels et en 2029 ou en 2030 pour les terminaux.Le gouvernement de Séoul est soucieux de leur impact possible sur les industries locales. Le ministère de l’Industrie et du Commerce s’est alors concerté hier avec les professionnels concernés. Ces derniers se voulaient positifs. Pour eux, l’étendue de l’interdiction a été d’envergure plus réduite qu’initialement prévu. Ils envisagent de préparer au plus vite les stratégies visant à faire face à la nouvelle mesure de Washington.