Photo : Getty Images Bank

Avis aux amoureux de la k-beauty ! La Seoul Beauty Week 2024 va se dérouler du 1er au 3 octobre au Dongdaemun Design Plaza ou DDP.Lors de la troisième édition de cet événement pour promouvoir les produits cosmétiques « made in Korea », 62 entreprises sud-coréennes vont être présentes. Et plus de 200 acheteurs venus de 36 pays différents y sont attendus.Les consommateurs sont également les bienvenues. Sur place, ils pourront tester les produits dernier cri. Des conseils de beauté leurs seront également donnés par des spécialistes.La municipalité de Séoul espère que la Seoul Beauty Week devienne un salon de beauté global qui reflète bien la dernière tendance de la k-beauty et le style de vie des Séouliens.