Ballons poubelles nord-coréens : le nombre de perturbations dans les aéroports s’élève à 20

Photo : YONHAP News

Le nombre de perturbations dans les aéroports internationaux d’Incheon et de Gimpo dues aux « ballons poubelles » en provenance de la Corée du Nord s’élève déjà à 20. C’est ce que révèle les données de l’Administration de l’aviation régionale de Séoul, sous la tutelle du ministère du Territoire, des Infrastructures et du Transport.A Incheon, la piste a pour la première fois été fermée le 1er juin. Et ce pendant 54 minutes. A noter que le 26 du même mois, il y a eu huit suspensions en une seule journée. Du coup, le trafic a été suspendu pendant au total 166 minutes. Du jamais vu.Du côté de Gimpo, c’est le 24 juillet que cette nouvelle arme de Pyongyang a causé la première perturbation. Quant à la plus récente, cela a été le 23 septembre. A partir de 17h25, il y a eu cinq suspensions. Pendant 90 minutes, les décollages tout comme les atterrissages ont été arrêtés.