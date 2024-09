Le président Yoon reçoit les dirigeants du PPP

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier les membres de la direction du Parti du pouvoir du peuple (PPP). C'est une première depuis le 24 juillet, le lendemain de la convention nationale du mouvement présidentiel qui a vu l'élection de Han Dong-hoon à la tête de la formation.Lors de cette rencontre organisée autour d'un dîner dans le jardin du Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk Yeol a salué les efforts déployés par les dirigeants du parti face à l'opposition majoritaire. Il est également revenu sur son récent voyage en République tchèque, destiné entre autres à donner un coup de main à l'obtention définitive par l'entreprise nationale KHNP d'un contrat de construction de centrales nucléaires dans le pays d'Europe centrale. Il a souligné l'importance de l'énergie nucléaire pour faire face à la demande croissante en électricité, liée notamment au développement des semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle (IA). Avant d’insister sur la nécessité pour les entreprises sud-coréennes de coopérer avec l'écosystème nucléaire des nations partenaires à travers une stratégie de localisation.Yoon a en outre évoqué la question de l'impôt sur les revenus des placements financiers. Il s'est montré plutôt sceptique sur son entrée en vigueur au 1er janvier 2025, étant donné la controverse toujours en cours à son sujet.Au cours de cette rencontre à huis clos qui a duré plus de 90 minutes, aucune discussion n'a eu lieu sur des questions sensibles, telles que les tensions entourant la réforme médicale ou les divers soupçons d'irrégularités pesant sur la Première dame Kim Keon-hee.Parmi les participants à cette réunion ont figuré, du côté du PPP, son président Han Dong-hoon, le chef de son groupe parlementaire Choo Kyeong-ho et les membres de son conseil suprême. Du côté du Bureau présidentiel de Yongsan, y ont été présents notamment son secrétaire général Chung Jin-suk, le conseiller à la sécurité nationale Shin Won-sik et le chef du bureau politique Sung Tae-yoon.