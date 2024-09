Météo : le ciel se couvre, les températures augmentent encore

Photo : YONHAP News

Après un mardi très ensoleillé, le temps va se dégrader ce mercredi. Météo-Corée prévoit l’arrivée de nombreux nuages dans l’après-midi sur tout le territoire, avec en prime des averses dans certaines régions du sud et dans l’extrême nord-ouest. Le ciel devrait rester couvert toute la soirée.Concernant les températures, elles ont légèrement augmenté par rapport à la veille : ce matin 18°C de moyenne dans la moitié nord tandis qu’au sud la barre des 20°C est déjà franchie. Dans l’après-midi, le mercure fera un bon de dix degrés ou plus dans plusieurs villes. Le cas notamment de Séoul (28°C), Daejeon (28°C), Daegu (29°C) ou encore Gwangju (30°C).Météo-Corée réitère sa mise en garde contre la grande amplitude thermique au fil de la journée. Elle recommande de porter des vêtements faciles à mettre et à retirer.Par ailleurs, le premier gel de l’année a été observé hier sur le mont Seolak. D’après les spécialistes, ce phénomène a été recensé un mois plus tôt que l’an dernier.