Photo : YONHAP News

Quatre constructeurs automobiles vont volontairement rappeler près de 920 000 véhicules en raison de pièces défectueuses. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et du Transport.Ces quatre entreprises, à savoir Hyundai Motor, Kia, Scania Group Korea et Man Truck & Bus Korea, vont rapatrier dans leurs usines 917 547 unités de 13 modèles différents. Dans le lot figurent notamment les modèles Grandeur et Santa Fe de Hyundai ainsi que le Mohave et le Sportage de Kia.Pour ces berlines, un problème a été détecté au niveau de l’unité de contrôle ABS (« HECU »). Le « HECU » correspond aux unités hydraulique et électronique. Le manque de durabilité de ce système a provoqué des incendies dans les véhicules, d’où le rappel.