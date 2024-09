Onu : Biden ne mentionne pas la question nord-coréenne lors de son dernier discours

Photo : YONHAP News

Joe Biden a prononcé mardi son dernier discours en tant que président américain à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Contrairement à ce qu'il avait fait ces dernières années à New York, il n'a fait aucune mention de la question de la Corée du Nord durant sa prise de parole.Le numéro un américain est revenu notamment sur l'invasion russe en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, les relations avec la Chine ou encore la situation au Soudan. Il a également appelé à œuvrer pour garantir que l'Iran n'obtienne jamais l'arme nucléaire. Cependant, un tel appel n'a pas été émis concernant le programme de développement atomique de Pyongyang.Notons qu'au cours de ces trois dernières années, la question nord-coréenne n'avait jamais été absente du discours de Biden devant l'Assemblée générale de l'Onu. L'année dernière, le locataire de la Maison blanche avait condamné la violation continue par le régime de Kim Jong-un des résolutions du Conseil de sécurité et affirmé son engagement pour une diplomatie visant à dénucléariser la péninsule coréenne. En 2022 aussi, il avait critiqué le non-respect par le royaume ermite des résolutions onusiennes. Et l'année précédente, il avait déclaré rechercher des progrès concrets vers un plan réalisable incluant des engagements tangibles visant à améliorer la vie de la population nord-coréenne.L'absence de remarque concernant la question nord-coréenne dans le dernier discours de Biden à l'Onu laisse supposer que ce dernier s'attend à peu de progrès dans ce domaine avant la fin de son mandat en janvier 2025.Le dirigeant américain sortant a toutefois cité une fois la Corée du Sud, en se référant à des pays qui ont organisé ou organiseront des élections en 2024 afin de permettre à leurs citoyens de choisir pacifiquement leur avenir.