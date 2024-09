Kim Yo-jong affirme que Pyongyang doit renforcer sa force de dissuasion nucléaire

Photo : KBS News

Kim Yo-jong a déclaré hier qu’il faudrait renforcer la force de dissuasion nucléaire nord-coréenne « de manière continue et illimitée ». Et, ce contre ce qu’elle a appelé les menaces américaines. Pour rappel, l’USS Vermont, un sous-marin à propulsion américain, est arrivé la veille dans une base navale de Busan pour s’approvisionner en matériels militaires et permettre à son équipage de se reposer.Dans un communiqué publié par la KCNA, la puissante sœur de Kim Jong-un a affirmé que son pays était toujours exposé aux menaces nucléaires américaines. Avant d’ajouter que la dissuasion atomique de son régime doit être renforcée sans cesse, tant en qualité qu'en quantité. Elle a souligné que rien ne changerait, même si Washington mettait en avant son sous-marin dont la mission est de porter des frappes nucléaires décisives. Elle a menacé de continuer à faire savoir qu’aucun port ou base militaire n’est sûr en Corée du Sud et que les USA ne sont pas synonyme de sécurité.La jeune femme a aussi fait savoir qu’une agence de reconnaissance aérospatiale sous la direction du dirigeant nord-coréen avait repéré un objet suspect sur un quai d’un port de Busan, surveillé régulièrement par le régime. Ce dernier n’a toutefois dévoilé aucune image sur les faits, laissant penser qu’il voulait démontrer ses capacités de reconnaissance.