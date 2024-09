Période de transition américaine : Séoul et Washington prêts à réagir à une éventuelle provocation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

L'ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis a mis en garde contre la possibilité d'une provocation majeure de la part de la Corée du Nord durant la période de transition d'administration à Washington après la présidentielle américaine prévue en novembre. Il a également affirmé que les deux alliés se tiendront prêts à y réagir 24 heures sur 24 à travers le partage de renseignements et la collaboration.Cho Hyun-dong a fait ces remarques lors d'une rencontre avec les correspondants des médias sud-coréens, organisée mardi au Centre culturel coréen à Washington. Il a appuyé ses propos en évoquant les récents agissements inquiétants de Pyongyang, tels que le dévoilement d'un nouveau tracteur-érecteur-lanceur (TEL) mobile et d'un site d'enrichissement d'uranium.Le haut diplomate a par ailleurs estimé que le coude-à-coude entre les deux prétendants à la Maison blanche, Donald Trump et Kamala Harris, devrait se poursuivre jusqu'au dernier moment. Avant d'ajouter que l'ambassade sud-coréenne à Washington continue de discuter avec les leaders d'opinion américains des moyens d'améliorer de manière constante l'alliance bilatérale.Cho a également promis de faire en sorte que l'ambassade puisse répondre de manière étroite au processus d'évaluation de l'alliance sud-coréano-américaine et de la politique nord-coréenne par l'équipe de transition qui sera formée à l'issue de l'élection présidentielle américaine.