Découverte d’une grande salle de culte sur le site du temple Heungnyun à Gyeongju

Photo : YONHAP News

Une grande salle de culte, dotée d'une plateforme à deux niveaux et d'un auvent, a été découverte sur le site du temple Heungnyun à Gyeongju. C’est ce qu’a annoncé ce matin le Service coréen du patrimoine (KHS).Il s’agit d’une structure rectangulaire à deux niveaux qui comprend des poutres intérieures et extérieures. Il a été révélé que des pierres de soutien avaient été installées au niveau inférieur pour protéger du soleil. Seules les salles principales des temples Hwangnyong et Sacheonwang ont une plateforme à deux niveaux et un auvent dans la ville historique sud-coréenne.La couche de remblai interne, confirmée à l'intérieur de la salle principale, mesure 230 cm de hauteur. C’est le double de la hauteur de la plateforme de la salle principale de Hwangnyongsa, ce qui en fait la plus haute structure de ce type au pays du Matin clair.Selon l’analyse des fouilles, le bâtiment de la salle principale aurait subi au moins trois modifications. Il aurait déjà existé pendant la période des Trois Royaumes, alors que des tuiles de toit de l’époque avaient été retrouvées sur le site. Puis, au début du VIIIe siècle, une plateforme à escaliers aurait été construite dans l’angle nord-est de la salle principale. Elle aurait ensuite été transformée en une grande structure avec un large auvent entre le IXe et le XII siècles.