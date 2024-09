Les naissances dépassent la barre des 20 000 en juillet pour la première fois en 6 mois

Photo : YONHAP News

En juillet, 20 601 bébés ont vu le jour en Corée du Sud. C'est ce que montre le dernier bilan démographique publié aujourd'hui par le Kostat, l'Institut national des statistiques. Après avoir atteint 21 442 en janvier dernier, le nombre de naissances mensuel au pays su Matin clair était resté sous la barre des 20 000 pendant six mois de suite. Le chiffre de juillet dernier représente une hausse de 7,9 % sur un an. Il s'agit d'un record pour ce mois depuis 2007.Quant au nombre de mariages, il a atteint son niveau le plus élevé pour un mois de juillet avec 18 811 unions, en progression de 32,9 % par rapport à la même période de l'année dernière. Il s'agit également de l'augmentation la plus importante en glissement annuel tous mois confondus depuis janvier 1996 où la hausse a dépassé les 50 %.Le Kostat a fait savoir que cette accroissement du nombre de mariages s'expliquait en partie par un effet de base, lié à la baisse continue du chiffre depuis 2018. Il a également précisé que cette embellie était plus prononcée dans les régions où la politique de soutien axée sur les jeunes au début de la trentaine était mise en place par les collectivités locales.En ce qui concerne les divorces, 7 939 couples se sont séparés en juillet, soit 5,9 % de plus qu’au même mois de l'année dernière.Le nombre de décès s’est, quant à lui, élevé à 28 240, soit une hausse de 0,4 % sur un an. Le solde naturel, à savoir la différence entre le nombre de naissances et de morts, est de 68 100 de moins durant la période de janvier à juillet.