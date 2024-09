Le ministère du Travail lance une campagne pour la sécurité des travailleurs étrangers

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va lancer, dès aujourd’hui, une campagne nationale pour promouvoir une culture de sécurité auprès des travailleurs étrangers et des petites entreprises.La « Campagne de quatre interdictions » a pour objectif de communiquer quatre choses à ne pas faire sur le lieu de travail. Elle encourage à ne pas désactiver les dispositifs de sécurité, à ne pas manipuler des machines inconnues, à ne pas travailler sans équipements de protection et à ne pas réparer des machines en fonctionnement.Ces règles de sécurité seront diffusées avec des images de manière à aider à leur compréhension auprès des employés étrangers. Elles seront aussi disponibles en 16 langues en plus du coréen. Le ministère de l'Emploi et du Travail et l'Agence coréenne pour la sécurité et la santé au travail (KOSHA) comptent distribuer des bannières, affiches et autocollants aux entreprises qui embauchent un grand nombre de travailleurs étrangers.Des données sur la campagne seront publiées sur le site web de l’équipe de promotion de la culture de sécurité : www.kosha.or.kr/safety1team.