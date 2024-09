Météo : la pluie va rythmer la journée

Photo : YONHAP News

Des averses plus ou moins intenses sont attendues sur tout le territoire ce jeudi. Elles pourraient être accompagnées dans certaines régions de bourrasques ou de tonnerre. Ces intempéries ont démarré ce matin dans la région métropolitaine, dans la province de Gangwon ainsi que dans le nord du Chungcheong du Sud, où 5 à 20 mm devraient tomber d’après les prévisions de Météo-Corée. Néanmoins, quelques périodes d'ensoleillement ne sont pas à exclure.Par ailleurs, avec ce temps plus humide, l’air est plus frais dans la matinée, aux alentours de 20°C. Cependant, le thermomètre devrait grimper rapidement au fil de la journée, en dépit des précipitations, à plus de 26°C. Cette valeur sera observée à Gangneung, Séoul grimpera à 27°C, quant à Daejeon et Daegu à 28 et 29°C respectivement. La maximale sera de 30°C attendue à Busan et sur l’ile méridionale de Jeju.Il est donc conseillé aujourd’hui de sortir avec un parapluie pour ne pas être mouillé, et de porter des vêtements assez épais pour ne pas avoir froid dans la matinée, mais faciles à retirer pour ne pas suffoquer de chaleur.