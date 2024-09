Photo : YONHAP News

Séoul a exprimé sa profonde préoccupation face à l’escalade de la violence au Proche-Orient.Dans un communiqué, publié hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait état des affrontements particulièrement meurtriers entre Israël et le Hezbollah. Il a alors souligné la nécessité de remplir les obligations découlant du droit international pour épargner les civils.Dans le même temps, le gouvernement a appelé toutes les parties concernées à s’abstenir de tout acte susceptible d'aggraver la situation et à déployer des efforts pour réduire les tensions.Le mouvement islamiste a tiré mardi, pour la première fois depuis le début des hostilités, un missile balistique sur Tel-Aviv, et ce en représailles aux frappes de l’Etat hébreu, la veille, sur le sud-est du Liban.