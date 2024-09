Premier tête-à-tête des chefs de la diplomatie sud-coréenne et cubaine depuis l’établissement des relations

Photo : KBS News

Les ministres sud-coréen et cubain des Affaires étrangères se sont entretenus hier en tête-à-tête à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. C’est une première depuis l’établissement des relations diplomatiques de leurs pays.La teneur des discussions entre Cho Tae-yul et Bruno Rodríguez Parrilla n’a pas été dévoilée publiquement. Seule une photo, sur laquelle les deux hommes s'assoient face à face, a été distribuée, et ce en considération, semble-t-il, des relations de La Havane avec Pyongyang, son allié historique.La diplomatie sud-coréenne a toutefois annoncé que la coopération bilatérale dans divers domaines avait été au cœur de la conversation. Il s’agissait entre autres de la préparation de l’ouverture de leurs ambassades permanentes et des échanges sportifs, culturels et humains.Pour rappel : le pays du Matin clair et l’île caribéenne sont convenus de nouer des relations à travers un échange de notes diplomatiques au siège des Nations unies, en février dernier. L'ouverture d'ambassades pourrait intervenir avant la fin de l'année. A Séoul, Mario Alzugaray Rodriguez, ex-conseiller à l’ambassade de l’Etat insulaire en Chine la prépare depuis mai.Avant même que les deux nations ont décidé d’établir leurs liens, leurs chefs de la diplomatie s’étaient rencontrés de façon irrégulière dans le cadre de plusieurs conférences multilatérales. Le dernier entretien en date a eu lieu en septembre 2023, également dans la ville américaine.