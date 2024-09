Centre culturel coréen de New York : un mur dédié au hangeul dévoilé

Photo : KBS News

Un immense mur mesurant 22 mètres de haut et 8 mètres de large, rempli de messages en hangeul, l’alphabet coréen, a été dévoilé aujourd’hui au grand public à Manhattan aux Etats-Unis.Le Centre culturel coréen de New York a annoncé avoir dévoilé la gigantesque œuvre d'art murale créée par l'artiste plasticien sud-coréen Kang Ik-Joong, dans leur nouveau bâtiment inauguré en juin dernier.Le mur est composé de plus de 20 000 blocs avec des caractères en hangeul. Parmi les 7 000 personnes issues de 50 pays qui ont soumis des « phrases de vie » en coréen, environ 1 000 ont été sélectionnées, avec leurs noms ajoutés à la création. L’institution a également mis en place un site spécial permettant aux étrangers de soumettre des phrases dans leur langue, qui sont ensuite traduites en langue coréenne.Kang, qui a participé bénévolement à ce projet, est un artiste d'installation basé dans la ville qui ne dort jamais. Il est célèbre pour ses œuvres composées de panneaux carrés de 7,5 cm de côté, sur lesquels il écrit en hangeul avec des couleurs variées qu'il assemble ensuite pour former une œuvre complète. En plus de l'exposition du « mur en hangeul », le Centre culturel coréen de New York organisera une rétrospective sur Kang jusqu'au 7 novembre de cette année.