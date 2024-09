Coup d’envoi de la Commission nationale de l’intelligence artificielle

Photo : KBS News

La Commission nationale de l’intelligence artificielle (IA) a officiellement vu le jour aujourd’hui.Une cérémonie marquant sa création a été organisée à Séoul, dans l’endroit même, où avait eu lieu, en 2016, le « combat dit du siècle » qui opposait le champion de jeu de go sud-coréen Lee Se-dol à l’IA conçue par Google, nommée « AlphaGo ».Le président de la République y était présent et a pris la parole. Yoon Suk Yeol a affirmé que le sort de la nation dépendrait dorénavant de cette technologie qui s’impose comme un nouvel eldorado économique. Du coup, il a promis de déployer tous les efforts possibles pour faire de son pays l’une des trois premières puissances mondiales de l’IA.Le chef de l’Etat s’est emparé de l’occasion pour faire une annonce inédite. Il s’agit de mettre en place un centre national de l’informatique à l’IA avec les investissements conjoints de l’Etat et du privé. Un centre qui selon le dirigeant, assumera les fonctions clés pour la recherche et le développement des industries concernées.Le président Yoon s’est aussi engagé à mettre en œuvre d’importantes déréglementations de la filière, tout en préservant les valeurs essentielles, comme la protection des données personnelles.A noter que la nouvelle commission est composée de 40 membres : dix hauts responsables gouvernementaux de rang ministériel et 30 experts. Elle conduira la prise de décisions des politiques liées à cette révolution technologique en plein essor.