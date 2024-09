Journée des Forces armées : les routes autour de Gwanghwamun seront fermées lors du défilé

Photo : YONHAP News

Les axes routiers situés autour de la place de Gwanghwamun seront fermés le 1er octobre prochain en raison du défilé urbain organisé lors de la Journée des Forces armées. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Ville de Séoul. Elle a également fait état des mesures de transport en commun spéciales mises en place durant cet événement, tels que les détours des bus et l’intensification des opérations du service ferroviaire.Par conséquent, 269 lignes de bus traversant la zone contrôlée devraient temporairement faire un détour, patienter ou circuler à une vitesse plus lente. La Seoul Transportation Corporation exploitera, quant à elle, les lignes 2, 3 et 5 du métro de Séoul 13 fois de plus qu'en temps normal, de 13h à 17h30 le jour des festivités. A noter qu’afin de prévenir les mouvements de foule, les sorties 2 et 9 de la station Gwanghwamun seront fermées de 14h à 18h mardi prochain. De plus, les véhicules stationnés illégalement sur les boulevards Sejong et Cheongwadae ainsi que dans les rues Sajik et Hyoja seront verbalisés.La municipalité prévoit également, le jour de cette journée spéciale, de garantir que les Ttareungi, le vélib’ séoulien, ainsi que les appareils de mobilité personnelle et les vélos électriques ne puissent pas être restitués ou loués autour du lieu de l’événement.Afin de ne pas être pris de court, le gouvernement métropolitain de Séoul conseille donc aux citoyens qui envisagent de voyager en voiture ce jour-là de suivre scrupuleusement la navigation indiquée par leur GPS.Les sections contrôlées et les informations temporairement modifiées sur les transports publics peuvent également être consultées sur le site Internet Topis du Centre d'information sur les transports de Séoul (http://topis.seoul.go.kr) et sur l’application des transports de Séoul.