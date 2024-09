Photo : YONHAP News

La mauvaise séance de la veille est déjà bien loin. En effet, les deux indices de la Bourse de Séoul ont repris, ce jeudi, du poil de la bête. Le KOSPI, celui de référence, bondit de 2,90 % et termine la journée à 2 671,57 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, progresse, pour sa part, de 2,62 % et clôture à 779,18 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face au billet vert. A la clôture des transactions à 15h30, le dollar américain s'achète 1 327,20 wons (-3,80 wons).