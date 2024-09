Sciences et technologies : le gouvernement et le PPP se mobilisent pour dynamiser les études

Photo : YONHAP News

Le pouvoir se retrousse les manches pour former les talents dans les sciences et les technologies. Effectivement, le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, se sont penchés aujourd’hui sur les mesures allant dans ce sens.Ils se sont alors résolus à octroyer, l’année prochaine, des subventions aux étudiants en sciences et ingénierie : 800 000 wons, ou 540 euros, par mois à 1 000 individus inscrits en master, et un million de wons, soit 675 euros, pour ceux qui cherchent à obtenir un doctorat. Ceux-ci bénéficient déjà de nombreuses bourses d’étude.L’exécutif et le PPP ont également décidé de légiférer sur la modernisation de l’administration au service de la recherche. De même, ils ont évoqué la nécessité de réviser la loi spéciale visant à soutenir les sciences et les technologies.Le numéro deux du PPP, Choo Kyung-ho, a souligné l’importance de mener à bien toutes ces mesures, afin de prévenir notamment la fuite de ces cerveaux vers les pays développés.