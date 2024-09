Ex-conseiller à la sécurité nationale de Trump : Séoul devrait augmenter son budget de la défense

Photo : YONHAP News

Robert O'Brien a déclaré que la Corée du Sud devrait augmenter ses dépenses de défense à 3 % voire 3,5 % de son produit intérieur brut (PIB). L’ancien conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis sous l'administration Donald Trump s’est ainsi exprimé, jeudi, lors d'une discussion au sujet de la menace globale de Pékin pour la sécurité nationale américaine, organisée par l'American Enterprise Institute (AEI) à Washington. Il a souligné que les dépenses actuelles du pays du Matin clair représentaient 2,5 % de son PIB, un niveau inférieur à celui du Japon.De plus, O'Brien a mis en avant que les programmes nucléaires de la Chine, de la Russie, ainsi que ceux de la Corée du Nord et de l'Iran étaient plus ou moins avancés que ceux des USA. Avant de souligner la nécessité de renforcer la capacité nucléaire américaine.L’ex-conseiller a également mentionné le renforcement de la coopération Séoul-Washington-Tokyo sous l'administration Trump. Avant de soutenir que des alliances telles que le Quad, regroupant l'Inde, l'Australie, les Etats-Unis et le Japon, l’alliance tripartite Séoul-Washington-Tokyo et l'AUKUS entre le Royaume-Uni, l'Australie et les USA pourraient permettre de contenir la Chine.