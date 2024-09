CBSI : en déclin en septembre

Photo : YONHAP News

En septembre, l'indice de sentiment des entreprises (CBSI) pour l'ensemble des industries s'est établi à 91,2. Cela marque une baisse de 1,3 point par rapport à août. C'est ce qu'a révélé la Banque de Corée (BOK) dans son rapport sur l'enquête sur la conjoncture des entreprises, publié ce matin.Le CBSI du secteur manufacturier a diminué à 90,9, avec une baisse de 1,9 point par rapport au mois précédent. Celui du secteur non manufacturier est également tombé de 0,8 point, atteignant 91,4. Les prévisions pour octobre indiquent un CBSI de 92,6, avec 94 pour le secteur manufacturier et 91,5 pour les services.En ce qui concerne l'indice de conjoncture des entreprises (BSI) en septembre, celui de l'industrie manufacturière était de 69, enregistrant une baisse de deux points. En revanche, cet indice pour le secteur non manufacturier reste stable à 70. Les entreprises des deux secteurs ont évoqué le plus souvent la faiblesse de la demande intérieure comme la principale difficulté, suivie d'une situation économique incertaine et de la pénurie de personnel, ainsi que de la hausse du coût de la main d’œuvre.Enfin, l'indice de sentiment économique (ESI) a reculé de 0,5 point, s'établissant à 93,7.