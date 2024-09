Statue d’une fille de la paix à Berlin : début des discussions sur son déplacement

Photo : YONHAP News

Des discussions ont débuté jeudi entre les autorités locales et l'association civile, Korea Verband. Le sujet : le déplacement de la statue, située à Berlin, qui représente les victimes coréennes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise pendant la Seconde guerre mondiale.Korea Verband s'oppose à la demande des autorités de déplacer la sculpture sur un terrain privé et exige la fourniture d'un emplacement public alternatif. Elle a demandé à la mairie de l’arrondissement de Mitte de proposer cinq sites au maximum. Avant de préciser des lieux dans un rayon de 500 mètres du Musée des wianbus ou des sites qui pourraient également accueillir le musée en cas de déménagement de ce dernier. De plus, elle a affirmé que les frais de déplacement devraient être pris en charge par la mairie.Stefanie Remlinger, la maire de l’arrondissement, a proposé, lors d'une réunion du conseil municipal le 19 septembre, de mouvoir la statue en question vers un terrain privé facilement accessible au public. Cependant, l’organisation coréano-allemande a rejeté cette proposition en raison de son indépendance politique. Avant d’exiger une réponse d'ici le 10 octobre, indiquant qu'elle recourrait à des procédures légales si aucun accord n'était trouvé.La mairie de l’arrondissement, de son côté, demande un déplacement volontaire de la statue, installée en 2020, rappelant que sa période d'autorisation a pris fin en septembre 2022. Le conseil municipal a adopté le 19 septembre une résolution garantissant sa conservation permanente mais cette décision n'a aucune force légale.