Conflit au Moyen-Orient : Séoul soutient la proposition de cessez-le-feu

Photo : KBS News

La Corée du Sud a soutenu aujourd’hui la proposition de cessez-le-feu au Liban, faite notamment par la France et les Etats-Unis, afin de calmer les tensions au Moyen-Orient.Le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Lee Jae-woong, a salué les déclarations récentes de Paris et de Washington d’avoir convié Israël et le Hezbollah libanais à une trêve immédiate de 21 jours le long de la frontière israélo-libanaise.Pour rappel, mercredi, lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations unies, Emmanuel Macron avait lancé cet appel. Plus tôt dans la journée, la France avait apporté son soutien au plan élaboré par les USA. Une idée appuyée rapidement par de nombreux pays, dont ceux de l’Union européenne et plusieurs Etats arabes.Cette prise de position est intervenue alors que les affrontements s’intensifient dans la région. Les bombardements de Tel-Aviv sur son voisin se multiplient depuis lundi alors que le Hezbollah a mené des tirs en direction de la capitale israélienne mercredi et ce pour la première fois.