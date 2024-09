Turner : l'accès à l'information en Corée du Nord, un pilier central de la politique américaine

Photo : YONHAP News

La représentante spéciale du département d’Etat américain pour les droits humains en Corée du Nord a déclaré que l’élargissement de l’accès à l’information dans le royaume ermite constituait un pilier essentiel de la politique américaine.Julie Turner a tenu ces propos lors d’une audience en ligne, organisée hier par la Commission des USA sur la liberté religieuse internationale (USCIRF). Elle a expliqué que les habitants du pays communiste exposés à l’information pourraient contribuer à la stabilité et à la prospérité de la péninsule coréenne, voire d’autres régions.L’émissaire américaine a souligné également que la détention illégale des missionnaires et des individus considérés comme ennemis pratiquée par Pyongyang constituait une violation flagrante de la liberté de religion et de croyance, en mentionnant les missionnaires sud-coréens Kim Jeong-wook, détenu depuis plus de dix ans au nord du 38e parallèle, ainsi que Kim Kuk-gi et Choi Chun-gil, emprisonnés depuis près d’une décennie.Turner a précisé qu’aborder les restrictions sur la liberté religieuse représentait une étape cruciale pour garantir la sécurité dans la région. Avant de réaffirmer l'intérêt de Washington de reprendre le dialogue avec Pyongyang sans conditions sur tous les sujets, y compris les droits de l'Homme.