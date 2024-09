Météo : fortes précipitations sur la moitié est aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le pays sera coupé en deux pour ce dernier vendredi de septembre. D’intenses précipitations sont tombées ce matin dans la province de Gangwon, poussant les autorités compétentes à émettre un avertissement de fortes pluies. Elles se sont certes calmées, mais le vent souffle encore beaucoup.De plus, Météo-Corée prévoit des trombes d’eau jusqu’à demain, de 30 à 80 mm, avec des pics à 100 mm, dans la région de Yeongdong dans le Gangwon, ainsi que 5 à 40 mm sur la côte de la province de Gyeongsang du Nord. Toutes ces localités se situent dans la moitié est du territoire. Ces intempéries devraient perdurer jusqu’à samedi soir.A l’ouest, le temps sera plus clément. Il alternera aujourd’hui entre nuages et soleil, et ce jusqu’à dimanche. Pour le dernier jour de la semaine, l’astre lumineux devrait briller de mille feux sur la péninsule.Du côté des températures, elles seront quasiment similaires pendant ces trois jours. Une moyenne nationale de 20°C le matin avant une hausse jusqu’à 28°C dans l’après-midi.