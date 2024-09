Santé : les statistiques confirment le grave manque de médecins

Photo : YONHAP News

Une statistique publiée hier par le ministère de la Santé montre que la Corée du Sud se trouve en queue de peloton des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en termes de nombre de médecins pour 1 000 habitants. Concernant ce constat, le Bureau présidentiel de Yongsan a affirmé que ces données mettaient en évidence, encore une fois, la pénurie importante de docteurs dans le pays.Un de ses hauts responsables a affirmé qu’il manquait en ce moment près de 60 000 médecins par rapport à la moyenne de l’OCDE, un chiffre qui représente plus de la moitié de l’ensemble des professionnels en exercice sur le territoire. Il a ensuite souligné que pour la Corée du Sud, qui deviendra une société super-âgée l’année prochaine, l’augmentation du quota d'admissions dans les facultés de médecine n’est plus un choix, mais une nécessité.Selon la statistique en question, le pays du Matin clair compte seulement 2,6 médecins pour 1 000 habitants, alors que la moyenne des 38 pays de l’organisation s’élève à 3,8. C’est le niveau le plus bas, ex-æquo avec le Mexique. La première place est occupée par l’Autriche avec 5,4. Elle est suivie de la Norvège et de l’Allemagne.