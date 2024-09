Développement conjoint de la plateforme continentale sous-marine : Séoul et Tokyo entament les négociations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont tenu, aujourd’hui, une réunion à Tokyo pour discuter du développement conjoint du « bloc 7 » d'une plateforme continentale sous-marine au sud de l'île méridionale de Jeju. Des réserves de pétrole et de gaz naturel sont supposées y être présentes.D’après un responsable du ministère, les participants à la 6e commission conformément à l'accord de développement conjoint de la plateforme continentale (JDZ) ont échangé leurs avis sur l'application de l'accord, sans pour autant en préciser les détails.Cette commission est un organe de négociation au niveau directeur. Elle ne s'est pas réunie depuis 39 ans, après la 5e réunion en 1985.A noter que la JDZ couvre une zone de 80 000 ㎢. Séoul et Tokyo ont signé en 1978 un accord de 50 ans pour le développement conjoint de cette zone. Il restera donc en vigueur jusqu'en 2028, sauf si l'une des parties notifie son intention de mettre fin au traité trois ans à l'avance.Les deux nations avaient effectué deux explorations communes entre 1978 et 1987 et en 2002, mais aucune réserve rentable n'avait été découverte. Alors que le pays du Matin clair souhaite maintenir l'accord, l’archipel n'a pas participé aux explorations, aux recherches, ni aux concertations.