American Music Awards : Stray Kids va monter sur scène

Le boys band sud-coréen Stray Kids se produira lors de la 50e édition spéciale des American Music Awards (AMA). Cette dernière, prévue le 6 octobre, doit être diffusée sur la chaîne américaine CBS et en streaming sur Paramount+. Les AMA qui soufflent donc leurs 50 bougies cette année, figurent parmi les quatre principales cérémonies de récompenses de musique populaire aux Etats-Unis, avec les Grammy Awards, les Billboard Music Awards et les MTV Video Music Awards.Stray Kids deviendra le deuxième groupe de k-pop à monter sur la scène des AMA. Pour rappel, ce boys-band a remporté plusieurs prix l’année dernière, dont le Top K-pop Album aux Billboard Music Awards, et s’est imposé dans la catégorie Best K-pop aux MTV Video Music Awards.Par ailleurs, les huit garçons débuteront demain leur nouvelle tournée mondiale au Stade national de Singapour. Il donnera ensuite des concerts dans six stades à travers le monde, notamment en Australie, au Japon et en Thaïlande.