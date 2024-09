MSP : Séoul souligne l’importance des chaînes stables d’approvisionnement des minéraux

Photo : KBS News

La Corée du Sud a présidé hier une réunion du Partenariat pour la sécurité des matériaux (MSP) à New York. Sa vice-ministre des Affaires étrangères, Kang In-sun, a souligné que la propriété du MSP est d'établir une chaîne d'approvisionnement stable en minéraux critiques, essentiels au développement des industries de pointe et à la transition vers les énergies propres. Avant d’ajouter que Séoul s'efforcera de réaliser des progrès concrets au sein de ce partenariat.Le MSP mène en ce moment 32 projets, contre 23 au début de l’année. Parmi eux, Kang a cité comme exemple représentatif l’exploitation de la mine de graphite Mahenge en Tanzanie, où l’entreprise sidérurgique sud-coréenne Posco, est impliquée. Selon la haute fonctionnaire, cette initiative suit son cours sous la coopération de Black Rock Mining, l’entreprise australienne propriétaire de la mine, et le gouvernement tanzanien. Elle permettra de stabiliser les réseaux d’approvisionnement en graphite.Lancé en 2022 à l'initiative des Etats-Unis, la mission du MSP est de réduire la dépendance à la Chine en matière de minéraux critiques et de diversifier les chaînes d'approvisionnement. Il rassemble 14 pays, dont la Corée du Sud, le Japon, les USA ainsi que l'Union européenne. Séoul, en charge de la présidence depuis juillet dernier et ce pendant un an, s’adonne à renforcer la coordination entre les pays membres et ainsi qu'avec les nations riches en ressources minérales.