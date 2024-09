Photo : YONHAP News

En ce dernier jour du mois de septembre, il fait très beau au pays du Matin clair, et cette tendance va se poursuivre tout au long de la journée.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 19°C à Séoul, tout comme à Jeonju et Gwangju dans le Jeolla. La minimale est pour Chuncheon avec 15°C et la maximale, pour l’île méridionale de Jeju, qui enregistre un mercure de près de 24°C. Toujours dans le sud du pays, il fait 22°C à Busan et 21°C à Yeosu. Dans les villes de Gangneung et Daegu, quant à elles, il fait 17°C.Dans l’après-midi, Météo Corée prévoit une très faible amplitude des températures, ces dernières oscillant entre 27 et 28°C dans tout le territoire. Une exception toutefois : à Jeju, il fera 29°C.