Cho Tae-yul appelle à la coopération avec les pays du commandement des Nations unies

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a appelé à renforcer la coalition et la coopération entre les pays membres du commandement des Nations unies. C’était lors d'un déjeuner, tenu vendredi dernier, au bureau du représentant du pays du Matin clair auprès de l'Onu à New York.Selon le ministère, Cho Tae-yul y a souligné que la menace nucléaire et balistique nord-coréen ainsi que le rapprochement militaire illégitime entre la Corée du Nord et la Russie rend plus interconnectées la sécurité en Europe et celle dans l'Indo-pacifique.Le chef de la diplomatie sud-coréenne en a d'ailleurs profité pour remercier les nations qui avaient participé à la guerre de Corée, tout comme le commandement des Nations unies qui contribue depuis au maintien de la paix et au respect du traité d'armistice sur la péninsule.De leur côté, les représentants, venus à New York pour assister à l'Assemblée générale de l'Onu, ont fait part de leur préoccupation sur la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou, avant de condamner les provocations militaire et balistique du régime de Kim Jong-un.L'adhésion de l'Allemagne, en juillet dernier, au commandement a également été félicitée. Ce qui porte le nombre des pays membres de l'organisme à dix-huit. Quatorze parmi eux dont la Grèce, l'Afrique du Sud ou la France, avaient envoyé leur soldats aux champs d'honneur de la guerre de Corée, tandis que les autres avaient dépêché des effectifs médicaux.Le commandement des Nations unies a été créé en 1950 pour défendre la Corée du Sud lors de sa guerre fratricide. Placé sous l'autorité de l'état-major interarmées américain, aujourd'hui, il a pour mission d'entretenir la bonne application de l'accord d'armistice entre deux Corées.