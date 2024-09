Cho Tae-yul et Wang Yi confirment le réchauffement des relations Séoul-Pékin

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères et son homologue chinois ont convenus d'organiser des réunions bilatérales de haut niveau à l'occasion de rencontres multilatérales, dont le forum de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC), prévu en novembre au Pérou.Cho Tae-yul et Wang Yi se sont ainsi engagés à coopérer lors de leur rencontre, tenue samedi dernier, heure locale à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.Cet échange a d'ailleurs laissé entrevoir un possible sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et son homologue chinois Xi Jinping au forum de l'APEC prévu à Lima.En fait, Séoul et Pékin avaient envisagé d'organiser ce tête-à-tête lors de l'édition 2025 du forum, tenue dans la ville de Gyeongju en Corée du Sud. Or, le récent réchauffement des relations entre deux pays semble avoir permis d'accélérer cette rencontre.De son côté, Wang Yi s'est engagé à ne pas compter ses efforts pour que la Corée du Sud organise avec succès le sommet de l'APEC 2025 à Gyeongju.Qui plus est, si le président chinois participe à cet événement l'an prochain, il s'agira de son premier voyage au pays du Matin clair en onze ans.Côté sécurité régionale, Cho Tae-yul a rappelé que la Corée du Nord procédait aux tirs de missiles et révélait son site d'enrichissement d'uranium, avant de solliciter de nouveau Pékin de jouer un rôle constructif dans le dossier nord-coréen.Wang Yi a répondu que le maintien de la paix et de la sécurité convenait parfaitement à l'intérêt commun à tous les parties prenantes et s'est engagé à poursuivre ses efforts pour faire revenir Pyongyang à la table de négociations.Enfin, les deux hauts fonctionnaires n'ont pas oublié de renforcer la coopération économique tout comme les échanges parlementaire et académique.