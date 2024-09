Séoul, Pékin et Tokyo s'engagent à finaliser le projet de convention internationale sur le plastique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon se sont engagés à coopérer pour que le projet de convention internationale sur le plastique soit adopté lors de la 5e réunion du comité de négociations intergouvernementales en la matière, prévue ce novembre à Busan.C'est la teneur du document commun, adopté par les ministres de l'Environnement de ces trois nations, lors de leur 25e rencontre, tenue les 28 et 29 septembre à l'île de Jeju en Corée du Sud.Selon le ministre sud-coréen, l'adoption de ce texte illustre la volonté tripartite de finaliser le projet d'accord destiné à réduire les déchets plastiques.Les trois pays d'Asie ont d'ailleurs convenus de renforcer la coopération dans la lutte contre le changement climatique et la tempête de sable jaune.Les négociations de niveau international seront organisées du 25 novembre au 1er décembre dans la première ville portuaire sud-coréenne, dans le but d'élaborer ce projet de convention.